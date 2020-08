Milan, Bennacer l’uomo-dribbling dei rossoneri: il dato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Autore di una stagione davvero notevole, l’ex regista dell’Empoli Ismael Bennacer ha confermato appieno il suo percorso di crescita nel campionato italiano. Tuttocampista di professione, l’algerino non ha solo ottimi dati difensivi ma anche in zona d’attacco. I dati statistici, infatti, sottolineano come Bennacer sia il miglior dribblatore della stagione rossonera con una media di 2.40 dribbling eseguiti a partita. Un dato che per molti può essere poco importante, ma che dà l’idea di come il classe 1997 prenda con coraggio l’iniziativa quando deve iniziare la manovra rossonera.

UNA MEDIA GOL STORICA PER IBRAHIMOVIC: LA STATISTICA>>>

MILAN, SU MCNEIL? LA VALUTAZIONE>>>