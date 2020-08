Ibrahimovic, che impatto! La miglior media-gol della storia del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il grandissimo impatto di Zlatan Ibrahimovic nel mondo Milan è chiaro ed evidente. I dati e i numeri, in questo senso, sono la conferma dell’importanza dello svedese nella storia rossonera. Secondo quanto riporta il sito di statistiche “Opta”, dall’era dei tre punti, ovvero dal 1994/95, Ibrahimovic è il calciatore rossonero con la migliore media gol: 0.64 gol a partita.

Un dato importante e fondamentale per capire quanto sia decisivo l’attaccante svedese per il suo club. Milan e Ibra lavorano ormai da settimane senza sosta per cercare di arrivare ad una soluzione che accontenti entrambe le parti. E se Zlatan continua tranquillamente a trascorrere le proprie vacanze col suo yacht a largo dei mari europei, Mino Raiola continua ad avere contatti con Paolo Maldini e la dirigenza rossonera.

Tra le parti regna l’ottimismo, nonostante nei giorni scorsi si sia parlato di una brusca frenata. E’ probabile che il tutto si possa risolvere in questa settimana, che più di ogni altro può essere decisiva. Il Milan ha fissato a lunedì 24 agosto il giorno dell’inizio del ritiro a Milanello e a 8 giorni di distanza, club e giocatore devono assolutamente cercare una quadra e firmare l’accordo.

Impensabile credere che alla fine Zlatan non firmerà il nuovo contratto. Sulla base di 5 milioni più bonus, più o meno facilmente raggiungibili, si potrà quagliare una soluzione. E chissà che la straordinaria media-gol possa essere ulteriormente migliorata..

