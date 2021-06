Milan, problema Coppa d’Africa: Kessié e Bennacer saranno impegnati

Le ultime notizie sul Milan. Bennacer e Kessié saranno i calciatori del Milan impegnati, tra gennaio e febbraio, nella Coppa D'Africa

'Problema' Coppa d'Africa per il Milan. La competizione, che si disputerà dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, vedrà impegnati due calciatori rossoneri. Si tratta di Ismael Bennacer e Franck Kessié, padroni del centrocampo milanista ma che non potranno essere a disposizione di Pioli in quel periodo. Sicuramente la dirigenza dovrà provvedere alle loro assenze, magari intervenendo durante il mercato estivo cercando di acquistare un altro centrocampista. Intanto il futuro di Calhanoglu potrebbe avere una svolta inaspettata: le ultime.