Milan-Benevento, Pioli su Maldini e Ibrahimovic: “Importantissimi”

Domani si gioca Milan-Benevento e Pioli ritrova Ibrahimovic. In settimana si è visto anche Maldini a Milanello. Le parole del Mister.

Domani si giocherà Milan-Benevento, quintultima di Serie A, e oggi Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche alle domande sulla presenza di Paolo Maldini a Milanello e sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 dovrebbe essere infatti titolare domani. Ecco le parole di Pioli: "Il supporto dell'area tecnica non è mai venuto meno. Sanno cos'è il calcio e come vanno le stagioni. La loro presenza e il loro supporto ci aiuta, ci fa stare concentrato. Si fa così. Sappiamo quanto è importante il ritorno di Ibra, sotto tutti i punti di vista. Contenti che sia disponibile, pronto e determinato. Davanti abbiamo tante scelte che ci possono dare qualcosa di positivo. Dipende dalla strategia di gara per gara. Dipende se vorrò giocatori vicini o aperti, o qualcuno tra le linee. Decidiamo di partita in partita. Sarà complicato e difficile, contro un avversario che copre bene il campo, dobbiamo essere squadra". Leggi la conferenza stampa integrale di Pioli qui >>>