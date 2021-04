Milan-Benevento, Pioli: “Ricaricarci è semplice, vogliamo tornare a vincere”

Domani si giocherà Milan-Benevento e Pioli ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico è sicuro: la squadra si rialzerà.

Mancano poche ore a Milan-Benevento, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, e oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero. Gli è stato chiesto come si può ricaricare la squadra dopo aver toccato il fondo nell'ultima giornata, dove sono crollate tante certezze, proprio nel match che all'andata aveva invece portato il Diavolo al livello più alto possibile. Ecco la risposta di Pioli, molto semplice: "È semplice, vogliamo tornare a vincere. Non siamo soddisfatti e quindi ricaricare la squadra è semplice. Dare il massimo". Leggi la conferenza stampa integrale di Pioli qui >>>