Milan-Benevento, Pioli: “Giusto ci siano dibattiti aperti, ecco cosa ci manca”

Domani si giocherà Milan-Benevento e Pioli, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa. Ecco il suo parere tattico.

Due sconfitte consecutive prima di Milan-Benevento, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, per i rossoneri di Stefano Pioli. Oggi, come di consueto alla vigilia del match, il Mister ha parlato in conferenza stampa. Interrogato su come il Milan ha affrontato gli ultimi match e sulla sofferenza contro chi gioca a tre in difesa, ha risposto così: "I dibattiti sono aperti ed è giusto così. Abbiamo fatto mezzo campionato benissimo e ora meno. Sicuramente dobbiamo essere più compatti. Subiamo troppo e concretizziamo meno. Dobbiamo essere più determinati e attenti, soprattutto in vista di domani. Abbiamo sempre lavorato per trovare soluzioni e non colpevoli. Stiamo lavorando su situazioni che ultimamente non ci vedono così precisi ed efficaci nella giocata finale. Di partita in partita cerchiamo soluzioni. Non credo sia la difesa a tre avversaria ad averci creato problemi, credo che dobbiamo essere attenti in transizione. Mi aspetto miglioramenti. Vogliamo controllare la partita, quindi essere padroni delle situazioni. Quando dobbiamo far male dovremo farlo, quando si abbassano i ritmi dobbiamo leggere la partita, così dimostriamo di essere cresciuti". Leggi la conferenza stampa integrale di Pioli qui >>>