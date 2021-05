Milan-Benevento 2-0, Calhanoglu eletto MVP del match / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato il migliore in campo scelto dai tifosi contro il Benevento. La spunta Hakan Calhanoglu

Hakan Çalhanoğlu ha segnato il secondo gol consecutivo a San Siro, il primo della partita, il nono stagionale e il quarto in questo campionato; da segnalare anche undici assist totali. Ha aperto la strada della vittoria, realizzando una rete di pregevole fattura al termine di una bellissima azione corale. Un destro preciso all'angolino, importante per sbloccare presto la gara. Il nostro numero 10, per averci messo il timbro e in generale per aver fornito un'ottima prestazione, è stato votato dai tifosi rossoneri come il migliore in campo dopo Milan-Benevento 2-0.