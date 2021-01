Milan, Bazzani: “Ogni squadra ha un periodo di flessione, occhio al Bologna”

Milan, Bazzani sul momento rossonero

L'ex attaccante Fabio Bazzani, ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato del momento del Milan e della gara contro il Bologna. Le dichiarazioni: "Fisiologico dopo aver giocato diverse partite senza almeno quattro titolari, raschiando il barile ed inserendo dei ragazzi che già stanno facendo qualcosa di straordinario. Non me li aspettavo prima, non era facile dare continuità dopo l'ottimo periodo del post-lockdown. Hanno dovuto usurare molto gli stessi, e non sono in salute come un mese e mezzo fa: ogni squadra ha un periodo di flessione durante l'anno, qui si vedrà quanto sono pronti a reggere mentalmente il momento e stare nei piani alti. Bologna sarà una grossa insidia: il Milan non è al top, e loro se sono in giornata possono mettere in difficoltà chiunque".