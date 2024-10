Milan, Baresi incontra i tifosi rossoneri: ecco data e ora dell’evento

(fonte: acmilan.com) Mercoledì 23 ottobre Franco Baresi incontrerà i tifosi presso il Casa Milan Store. Dove sarà protagonista di una sessione di firma copie del suo secondo libro: "Ancora in gioco. Il viaggio interiore del Capitano" . L'evento si terrà alle ore 16.00, il giorno successivo alla presentazione ufficiale del volume.

I tifosi che si presenteranno all'evento con il libro - disponibile per l'acquisto presso il Casa Milan Store - avranno la possibilità di incontrare lo storico capitano rossonero per farsi autografare la propria copia. Inoltre, per tutta la giornata sarà possibile visitare il Museo Mondo Milan approfittando di una promozione speciale: utilizzando il codice UNICOAMORE6 il biglietto intero avrà il costo di 18 euro.