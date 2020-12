Milan, Baresi: “Il nuovo stadio è un valore aggiunto” | News

Ultime Notizie Milan News: Baresi parla del nuovo stadio

MILAN NEWS – Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha rilasciato un’intervista a Radio Rossonera. L’ex capitano si è soffermato sul nuovo stadio, uno degli obiettivi prioritari della proprietà rossonera.

“Il progetto è sempre stata una delle priorità del club e della proprietà. Può essere un valore aggiunto per quello che può portare sia per la comunità a Milano che per gli introiti alle società, mi auguro che si possa realizzare. Con tutto il rispetto per San Siro se andiamo in giro per l’Europa gli stadi vanno vissuti anche al di là della partita, quindi avere uno stadio futuristico sarebbe una bella cosa”. Calciomercato Milan: Maldini tenta l’ultimo assalto. VAI ALLA NOTIZIA>>>