Milan, Baresi: “Dopo il lockdown è scattato qualcosa. Su Pioli…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Baresi

MILAN NEWS – Baresi, vice presidente del Milan, nell’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato dell’ottimo momento attraversato dalla squadra rossonera. Ecco le sue parole.

“Il Milan sta raccogliendo il lavoro e la dedizione che hanno messo negli scorsi anni, anche se i risultati non erano buoni. Dopo il lockdown è scattato qualcosa dentro nei giocatori, nel voler dimostrare che non era il vero Milan quello prima della pausa. Ora c’è consapevolezza di poter competere con tutti. Pioli credo sia stato bravo a stimolare, a trovare un modulo per coinvolgere tutti i giocatori, che ora sono a loro agio e finalmente si esprimono per quello che sono. Quello di prima non era il vero Milan”. Calciomercato Milan: si avvicina il rinnovo di Donnarumma. VAI ALLA NOTIZIA>>>