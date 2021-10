Milan, Baresi: “Andare in B mi ha fortificato, è stato l’anno della rinascita”

Baresti, eterno capitano e numero 6 del Milan, ha parlato dell'esperienza della retrocessione. Ecco tutte le sue parole.

La retrocessione in Serie B del Milan è da sempre un motivo di scerno da parte delle altre tifoserie, ma Franco Baresi lo reputa uno dei momenti più importanti della sua carriera. Come sempre nella storia del Milan, i successi più grandi derivano da grandi fallimenti. Così, spiega ancora una volta Baresi. Ecco le sue dichiarazioni alla Nazione: "Quella scelta di andare in B col Milan ha fortificato il mio rapporto con il club rossonero. Sembrava l'anno peggiore, si è rivelato quello della mia rinascita. Sono diventato capitano e ho incontrato anche quella che da trentacinque anni è mia moglie".