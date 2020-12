Milan, Balzaretti: “Theo Hernandez? Ha numeri da attaccante” | News

Ultime Notizie Milan News: Balzaretti esalta Theo Hernandez

MILAN NEWS – L’ex giocatore Federico Balzaretti, opinionista di Sky Sport, ha parlato così di Theo Hernandez. Il francese ha regalato la vittoria al Milan contro la Lazio.

“Theo è sicuramente tra i terzini più in forma e i più in crescita d’Europa, sicuramente con molti margini. In campo aperto è il più forte di tutti, è migliorato molto in fase difensiva con Stefano Pioli. È quello più in forma in questo momento e contro il Sassuolo si è visto. Ha i numeri di un centrocampista o di un attaccante ma è un difensore”. Ecco le dichiarazioni di Theo Hernandez al termine della partita. VAI ALLA NOTIZIA>>>