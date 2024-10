Milan, Ballo-Touré torna ad allenarsi: ma c’è una scelta a sorpresa …

Scelta a sorpresa del Milan in merito al futuro di Fodé Ballo-Touré. Il senegalese, infatti, in estate era tornato dall'esperienza al Fulham, anche quella non particolarmente fortunata, proprio perché il club inglese aveva deciso di non riscattarlo. In casa rossonera, però, non ha mai trovato spazio e anzi, come avvenuto con Stefano Pioli dodici mesi prima, ha saltato la tournée negli USA. Nel frattempo diverse squadre si sono fatte avanti per lui, che però ha alzato un muro sull'addio, rifiutando la maggior parte delle proposte. E alla fine è arrivato ad avere un rapporto non propriamente idilliaco con la società.