Milan, Ballo-Touré non si è allenato oggi: il motivo | PM News

Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro del Milan, non si è allenato oggi con la squadra. Ecco il motivo appreso dalla nostra redazione

Giornata di vigilia per un Milan che, contro il Porto, ha a disposizione l'ultima chiamata per sognare gli Ottavi di Finale di Champions. Nel corso della rifinitura svoltasi oggi a Milanello non si è visto Fodé Ballo-Touré. Come appreso dalla nostra redazione il terzino sinistro rossonero deve smaltire del tutto i postumi del trauma contusivo alla caviglia rimediato nel corso della partita contro il Bologna. Le Top News di oggi: problemi per Ballo-Touré, panchina per Rafael Leao in Milan-Porto?