Milan, Ballo-Touré fuori contro l’Olanda: segnato come infortunato

I Mondiali in Qatar sono appena iniziati e già arrivano brutte notizie per il Milan. Nella partita che si sta giocando in questo momento tra Senegal e Olanda, il terzino rossonero Fodé Ballo-Touré non scenderà in campo. Come riportato dal Tweet di Francesco Nasato, il terzino è stato segnalato come infortunato nella distinta della gara. Attenderemo eventuali aggiornamenti dal Qatar.