Milan, Ballardini: “Prima del lockdown non andava bene, poi…” / News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’allenatore Davide Ballardini, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, ha parlato del momento attuale del Milan. Questo il suo pensiero: “Prima del lockdown bisogna dire che non andavano bene, ricordo la sconfitta contro il Genoa prima dello stop, e Ibrahimovic c’era già da un paio di mesi. Si vede che hanno ritrovato l’alchimia, sono legati e molto uniti: un tutt’uno, ragionano da squadra. E dentro di essa c’è un calciatore straordinario, Ibrahimovic, che così carismatico non lo ritrovi in Serie A. Questo li porta a meritare la posizione che hanno”.

