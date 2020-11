Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo di Ibra ora non è prioritario”

Di Marzio e le ultime sui rinnovi in casa Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dei rinnovi in casa Milan: “Il discorso su un eventuale rinnovo di Ibrahimovic, in questo momento, non è prioritario. La società si sta concentrando su altri prolungamenti ovvero quello di Donnarumma e Calhanoglu ma nelle ultime ore non si sono registrati grandi passi avanti”.

Tutti e tre i calciatori sono in scadenza nel 2021, ma ad oggi la dirigenza del Milan si sta concentrando sul portiere classe 1999 – queste le possibili cifre del rinnovo – e sul turco numero 10. Per quanto riguarda Ibrahimovic, lui e la dirigenza rossonera si incontreranno nei prossimi mesi, senza fretta. Ibra ha fatto capire che vuole chiudere la carriera al Milan e se il fisico reggerà allora resterà anche per un’altra annata.

DUE TOP CLUB EUROPEI SU BENNACER! LEGGI QUI>>>