Trionfo dell’Italia U20: Bakoune protagonista della vittoria

L'Italia U20 conquista una vittoria importante e molto convincente contro la Romania, nella sesta partita dell’Elite League U20, giocata oggi al Viola Park. Gli Azzurrini del CT Corradi, reduci da un avvio alquanto difficile nella competizione, hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, imponendosi per 4-1 e portandosi al secondo posto in classifica con ben 10 punti.Il match si è aperto con un gol di Adam Bakoune, terzino destro del Milan, che ha sbloccato la partita e dato il via al dominio azzurro.