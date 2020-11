Milan, Baiocchini: “Pioli ha parlato stamattina alla squadra, vi spiego” / News

Milan, Pioli parla alla squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato della sconfitta di ieri del Milan, svelando anche un retroscena. Ecco le sue dichiarazioni: "Se doveva arrivare una sconfitta, probabilmente meglio che sia arrivata nella serata peggiore del Milan. Nella serata dove giocatori rappresentativi come Donnarumma e Romagnoli commettono errori pesanti e dove Ibrahimovic non ha brillato. La sconfitta, la più importante nella storia europea del Milan in casa, forse sarà indolore e con il Verona dovrà arrivare la reazione. Ieri ci chiedevamo se l'allenatore emiliano dovesse coccolare o rimproverare la squadra e in questo senso Pioli questa mattina ha parlato alla squadra dicendo che non è un dramma e che la squadra deve ripartire già col Verona".