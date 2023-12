Milan, ancora attendismo per Ibrahimović: ecco cosa manca davvero …

Milan, la verità sul futuro di Zlatan Ibrahimović

Le novità sul futuro di Zlatan Ibrahimović le ha fornite oggi il 'Quotidiano Sportivo', che ha spiegato come ad oggi regni ancora l'attendismo in merito ad un possibile ritorno dello svedese al Milan. Il motivo sarebbe che ancora un vero e proprio ruolo non sarebbe stato trovato per l'ex attaccante. I continui contatti con Gerry Cardinale verterebbero proprio su questo punto. Come già riferito in passato, infatti, 'Ibra' potrebbe essere un punto di riferimento non solo del Diavolo, ma dello stesso RedBird. LEGGI ANCHE: Milan, senti Bennacer: "Scudetto e Champions, ci crediamo ancora" >>>