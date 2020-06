Milan, attacco al potere: contro le big 1 punto su 21 in stagione

MILAN NEWS – Un vero e proprio attacco al potere. Il futuro europeo del Milan passa inevitabilmente dalle prossime gare di campionato che vedranno i rossoneri impegnati in ordine temporale contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli, con la trasferta di Ferrara che si pone in mezzo alle gare contro le due romane. Un filotto complicato dal fatto che si giocherà ogni 3 giorni e i rossoneri non dispongono di una rosa così lunga da poter fare dei ricambi all’altezza.

Gli scontri diretti saranno, dunque, decisivi per le sorti della squadra di Stefano Pioli e se andiamo ad analizzare i risultati contro le big in questa stagione c’è da mettersi le mani nei capelli. I rossoneri, infatti, hanno totalizzato appena 1 punto sui 21 disponibili. Il solo pareggio interno contro il Napoli per 1-1, coi campani per altro in crisi e che stavano per esonerare Ancelotti, è stata l’unica piccola consolazione di questa annata, visto che il Milan è stato sconfitto in entrambi i derby, contro la Juventus, contro la Lazio, contro la Roma e contro l’Atalanta con l’umiliante 5-0. Una vera e propria Caporetto.

Lo scorso anno con Gattuso furono 13 punti sui 36 disponibili, non un risultato eccellente, ma sicuramente meglio di questa sciagurata stagione. Inoltre, alla 27esima giornata, il Milan aveva la bellezza di 12 punti in più rispetto ad oggi (ben 51) e con i gol di Piatek sognava la qualificazione in Champions League.

Il lockdown, tuttavia, ha restituito un Milan sorprendentemente in forma. Le due prove fornite contro Juventus in Coppa Italia e Lecce in campionato danno motivo di crederci e far ben sperare. Il Milan deve forzatamente invertire il trend negativo contro le grandi se vuole conquistarsi un ritorno in Europa. C’è un digiuno che va interrotto al più presto, magari già domenica. Coi giallorossi, però, mancherà ancora Ibrahimovic: le novità>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓