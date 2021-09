Milan-Atletico Madrid, Pioli punta su Rebic: il croato è indispensabile

Ante Rebic sarà titolare questa sera in Milan-Atletico Madrid: il croato è pronto a segnare ancora. Giroud parte dalla panchina

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Ante Rebic. Il croato sarà titolare in Milan-Atletico Madrid, gara che si giocherà questa sera a San Siro. In un primo momento Olivier Giroud sembrava in pole position, ma sarà il croato a partire dal primo minuto. L'ha fatto capire anche Stefano Pioli in conferenza stampa: "Olivier sta meglio. Saltare due settimane di allenamento ti condiziona, e lui ha finito per perdere po’ di ritmo e condizione. I 45’ minuti di La Spezia gli sono stati utili e lo hanno fatto crescere in condizione. Ma il suo stato di forma migliorerà nelle prossime partite gare"