Milan-Atletico Madrid, Kjaer non convocato a scopo precauzionale | PM News

Simon Kjaer, difensore del Milan, non è stato convocato per la partita contro l'Atletico Madrid: ecco il motivo

Nell'elenco dei convocati per Milan-Atletico Madrid non c'è Simon Kjaer. Il difensore centrale, dunque, non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di questa sera. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione però, non c'è alcun motivo di cui preoccuparsi per l'assenza del danese. Kjaer, infatti, ha fatto solo un allenamento in gruppo e dunque Pioli ha deciso di non convocarlo a scopo precauzionale, in accordo con il giocatore. L'ex Siviglia dovrebbe essere quindi a disposizione per il match contro l'Atalanta, in programma domenica prossima. Ecco le probabili formazioni di Milan-Atletico Madrid: novità in difesa.