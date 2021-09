Milan-Atletico Madrid in chiaro su Canale 5: sfiorati i 5 milioni di spettatori

Milan-Atletico Madrid di Champions League è stata trasmessa in chiaro su Canale 5. Quasi 5 milioni gli spettatori davanti alla tv

Una sconfitta difficile da digerire per il Milan quella contro l'Atletico Madrid in Champions League. I rossoneri, dopo una prima mezz'ora perfetta, hanno dovuto rinunciare a Franck Kessie, espulso dall'arbitro Çakir per un doppio giallo discutibile. Nella ripresa i 'Colchoneros' hanno attaccato a testa bassa, trovando la vittoria nel finale grazie ad un rigore, anche questo decisamente generoso. La partita è stata trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e ha raggiunto le case di 4.833.000 spettatori, con uno share del 21%. A riportarlo è 'Calcio e Finanza'.