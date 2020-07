Milan-Atalanta, si affrontano le squadre più in forma: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera andrà in scena Milan-Atalanta, partita che si giocherà alle 21:45 a San Siro. Sfida molto interessante, visto che si affrontano le due squadre più in forma del momento. Lo dicono i numeri.

Come viene riportato da Opta, infatti, dalla ripresa della Serie A dopo il lockdown, Atalanta e Milan sono le due squadre con la miglior media punti in campionato (2.6 a incontro). In forma anche gli attaccanti delle due squadre: è da 17 partite che il Milan trova il gol, mentre l'Atalanta va a bersaglio da 23 partite. I bergamaschi potrebbero stabilire questa sera il nuovo record in Serie A.