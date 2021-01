Milan-Atalanta, quando la Dea fece piangere Tiziano Crudeli (Video)

Milan-Atalanta, la ‘Dea’ la piangere Crudeli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 22 dicembre 2019 è una data che i tifosi del Milan difficilmente riusciranno a dimenticare. In quel di Bergamo, nell'ultimo match dell'anno, la squadra di Stefano Pioli subì una delle lezioni più sonora della gloriosa storia rossonera. Un 5-0 senza diritto di repliche, con la 'Dea' completamente padrona del campo per tutti i 90 minuti. A fine partita uno sconsolato Gianluigi Donnarumma scoppiò in lacrime, ma non fu il solo. Il noto giornalista tifoso Tiziano Crudeli, al fischio finale, non riuscì a nascondere un pianto di rabbia, inveendo contro giocatori e società. Adesso è trascorso più di un anno da quel disastro, e il Milan si trova davanti nuovamente l'Atalanta dopo il pareggio nel post-lockdown. Con la speranza che, episodi del genere, possano rimanere solo un lontano ricordo.