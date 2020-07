Milan-Atalanta, out Romagnoli: ecco l’ultima gara saltata dal capitano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Assenza pesante per il Milan questa sera contro l’Atalanta. Stefano Pioli, infatti, contro i bergamaschi dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, capitano rossonero che si è infortunato nell’ultima partita giocata contro il Sassuolo.

L'importanza di Romagnoli è sotto gli occhi di tutti, così come dimostra un dato evidenziato da Opta: il difensore centrale non saltava una partita in campionato dal maggio 2019, cioè da un Milan-Bologna disputato a San Siro.A Il capitano ha saltato la gara per squalifica.