Milan-Atalanta, Mandzukic potrebbe andare subito in panchina | News

Ultime Notizie Milan Atalanta: Mandzukic subito in campo

MILAN NEWS – Peppe di Stefano, giornalista di Sky Sport, in collegamento da Milanello ha fatto il punto sulla squadra rossonera. Di Stefano ha parlato del neo acquisto Mario Mandzukic in vista della partita contro l’Atalanta.

"Mandzukic è uno dei primi ad arrivare agli allenamenti, è pronto a integrarsi ed è lo stesso che conoscevamo quando giocava alla Juventus. Sarà utile al Milan soprattutto in termini di esperienza. Non è detto che sabato alle 18.00 non sarà in panchina contro l'Atalanta, questo dipenderà dalla sua condizione fisica. Ha iniziato a macinare chilometri e a conoscere i suoi compagni di squadra. Per sabato, Stefano Pioli recupera Rafael Leao e spera in buone notizie dai positivi al Covid".