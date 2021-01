Milan-Atalanta, l’ultima vittoria in casa è del 2014 | News

Il Milan vuole vincere contro l’Atalanta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sabato pomeriggio alle 18:00, il Milan scenderà in campo contro l’Atalanta per la 19esima giornata di Serie A TIM. Sarà l’ultima gara del girone d’andata e i rossoneri vogliono conquistare il titolo di campione d’inverno a discapito dell’Inter.

I sei precedenti tra Milan e Atalanta sul campo di ‘San Siro‘ non sono stati certo positivi per i padroni di casa. Negli ultimi sei incontri, infatti, il Diavolo ha perso in quattro occasioni e pareggiato negli altri due. L’ultima gara tra le due squadre al Meazza risale al 24 luglio scorso, partita terminata in parità con il risultato di 1-1 con le reti di Calhanoglu e Zapata.

L’ultima vittoria dei rossoneri in casa risale al 6 gennaio 2014, gara conclusasi con il risultato di 3-0. In quel match andarono in rete Kakà – doppietta per lui e gol numero 100 e 101 con il Milan – e Cristante.

I ragazzi di Pioli sanno bene che la vittoria in casa contro la Dea manca da troppo tempo e non hanno assolutamente intenzione di lasciare punti per strada. Con l’Inter in agguato – impegnato contro l’Udinese e in contemporanea con il Milan – e le tante assenze devono far aumentare la concentrazione dei rossoneri, i quali vogliono conquistare la terza vittoria consecutiva. Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>