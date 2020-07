Milan-Atalanta, l’assenza di Bennacer è un bel problema: il dato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera andrà in scena Milan-Atalanta, partita che si giocherà alle 21:45: a San Siro. Sfida molto interessante, visto che si affrontano le due squadre più in forma del momento. Il problema per Stefano Pioli è che non ci sarà Ismael Bennacer.

Il Milan, infatti, come viene riportato da Opta, ha vinto solo due delle sei partite (33%) di questa Serie A senza Bennacer. In campo con il centrocampista algerino, invece, la percentuale di successi è del 52%.