Milan-Atalanta, la moviola: il giudizio sulla prova di Doveri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la prestazione dell’arbitro Doveri, che ha diretto il match tra Milan e Atalanta, finita con il risultato di 1 a 1. Pochi dubbi sul rigore assegnato all’Atalanta. Biglia, infatti, entra in netto ritardo su Malinovskyi: Doveri con l’aiuto del VAR assegna il tiro dagli undici metri, ma il centrocampista avrebbe meritato il rosso.

Al 72′ l'Atalanta chiede un altro calcio di rigore per un tocco con il braccio di Kjaer, ma il braccio è attaccato al corpo. Infine, Ibrahimovic negli ultimi minuti protesta per un presunto fallo in area di rigore, ma lo svedese si lascia cadere con troppa facilità. Doveri prende 5.5 per la rosea.