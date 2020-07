Pioli: “Rinnovo Ibrahimovic? Credo che lui e il Milan parleranno presto”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Atalanta, match della 36^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Pioli su Zlatan Ibrahimovic:

“L’apporto che Zlatan ha dato alla crescita della squadra è evidente. Mi auguro di poter lavorar ancora con lui, ma ci sono tante cose poi che vanno messe sul piatto. Che Zlatan possa essere ancora un elemento trainante è fuori discussione, poi dipenderà da tante cose. Credo che Zlatan e il club non si siano ancora parlati, penso succederà presto. Penso che la situazione non è stata affrontata perché non c’era la certezza dell’allenatore”, ha detto Pioli sullo svedese.

"E' stato importante Ibra, ma anche i ragazzi giovani che giocavano insieme per la prima volta, con un allenatore nuovo. L'arrivo di Ibra è stato importante per farli crescere. Io lavoro benissimo con lui, lui lavora benissimo con noi. Poi, però, ci sono tante cose da valutare …", ha aggiunto Pioli su Ibrahimovic.

