Milan-Atalanta, spettacolo ed emozioni: ci sarà un’iniziativa con Warner Bros

Nelle lounge dedicate agli ospiti del Milan, si potranno incontrare top model come Bianca Balti, giovani interpreti del cinema come Beatrice Vendramin e Saul Nanni, volti televisivi come Melissa Satta. Special guest della serata Maye Musk – modella, dietista, imprenditrice e influencer, oltre che mamma di Elon Musk – e il tennista Stefanos Tsitsipas. Inoltre, sempre presenti i più seguiti creator e influencer digitali: stasera, in particolare, assisteranno al match Jacob Rott, Luis Freitag, Nils Kuesel, Yusuf Panseri e Simone Berlini che, insieme, contano oltre 40 milioni di followers solo su Tik Tok. Una contaminazione di mondi e generazioni eterogenee che si connettono grazie ad un unico appassionante fil rouge&noir.