Milan-Atalanta, Ibrahimovic quando vede i nerazzurri si scatena

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il sito ufficiale rossonero come di consueto, ha pubblicato alcune curiosità relative a Milan-Atalanta, partita in programma questa sera a San Siro.

Grande protagonista, come sempre, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha messo lo zampino in cinque reti negli ultimi quattro incontri di Serie A contro l’Atalanta, grazie a quattro marcature e un passaggio vincente. La speranza per i tifosi rossoneri è che si ripeta anche questa sera. INTANTO NOVITA SUL FUTURO DI IBRA. PRESTO CI SARA’ UN INCONTRO CON RAIOLA, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓