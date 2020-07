Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, a breve incontro con Raiola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Lo svedese vorrebbe prolungare il contratto, ma al momento il club rossonero non ha ancora affrontato l’argomento con Ibra. Ecco le parole di Marchetti.

"Ibrahimovic è un po' arrabbiato perchè nessuno ancora gli ha parlato di rinnovo. Ora naturalmente Pioli desidera che Ibra rimanga così come Maldini e Massara. Presto ci sarà una convocazione per Mino Raiola dove si parlerà del rinnovo di Donnarumma e di Ibrahimovic. Maldini e Massara dovranno utilizzare un pizzico di diplomazia per fare sentire importante lo svedese".