Milan-Atalanta, i rossoneri bloccano i nerazzurri nonostante le assenze

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come di consueto, la Gazzetta dello Sport analizza Milan-Atalanta, gara terminata con il risultato di 1 a 1. Il pareggio è giusto, anche se non aiuta nessuno. Le due squadre si confermano le migliori squadre del campionato dopo la ripartenza: uniche a non aver perso, con frequenza di gol e di gioco spesso esuberante.

Partita che prometteva gol, e fondamentalmente così è stato, perchè è vero che è finita 1-1, ma anche vero che c’è stato il rigore parato da Donnarumma e il palo di Jack Bonaventura. I rossoneri passano in vantaggio con Hakan Calhanoglu, che segna con una bellissima punizione: affilata, molto laterale, entra sotto l’incrocio opposto anche se Gollini non valuta come doveva. Successivamente il rigore sbagliato da Malinovskyi, neutralizzato da Donnarumma, ma alla fine Zapata riesce a siglare l’1-1. Ricordiamo che nel Milan c’erano diversi assenti, tanto è vero che la linea difensiva, del tutto inedita, era composto da Calabria, Kjaer, Gabbia e Laxalt. Fondamentale anche l’assenza di Bennacer, sostituito da Biglia.

Nel secondo tempo Gritti (vice di Gasperini), inserisce Muriel per cercare la vittoria, seguiti da Pasalic e Castagne, mentre Pioli risponde con Bonaventura, Krunic e Leao per Calhanoglu, Biglia e Rebic. L'occasione del vantaggio per i rossoneri capita sui piedi di Saelemaekers e soprattutto con il palo di Bonaventura. Il Milan d'emergenza fa tirare in porta l'Atalanta soltanto quattro volte: anche questo è un piccolo successo che mette in evidenza l'ottimo momento di forma dei rossoneri. Finisce 1 a 1.