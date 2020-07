Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Donnarumma: la situazione”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato della situazione contrattuale di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

“La volontà di Gigio è sempre stata quella di rimanere, lo è stata anche al momento del rinnovo tre anni fa. Il Milan ha i margini per raggiungere l’accordo, va trovata l’intesa con Mino Raiola, facendo un’offerta economica partendo da quello che guadagna adesso e credo che il Milan voglia partire da questo. Il mercato dei portieri mi sembra bloccato, Gigio a zero non vuole andare via, i margini per rinnovare almeno per uno o due anni ci sono”, ha detto Di Marzio.

Raiola è anche agente di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con il Diavolo scadrà il mese prossimo. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO SUL BOMBER SVEDESE >>>

