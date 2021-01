Milan-Atalanta, i precedenti tra i due club / Serie A News

Milan-Atalanta, i precedenti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giro di boa per Milan e Atalanta, che termineranno il girone d’andata della stagione 2020/2021 in occasione del match in programma alle 18 a San Siro. I rossoneri vogliono laurearsi ‘campioni d’inverno’, mentre la ‘Dea’ viene da un momento non positivo e ha voglia di rivalsa. Quello di questa sera sarà il confronto numero 119 tra i due club in Serie A: il bilancio vede il Diavolo in netto vantaggio con 51 vittorie contro le 24 degli avversari. Completano il bilancio 43 pareggi. Mercato Milan – Rinnovo rifiutato, libero a giugno: futuro rossonero? VAI ALLA NOTIZIA >>>