Milan-Atalanta, Giordano: “Partita importante per entrambe, ecco perché”

Milan-Atalanta, l’opinione sul match

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex calciatore Bruno Giordano ha parlato del match Milan-Atalanta, in programma questa sera alle 18. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “E’ una partita importante per entrambe, è uno scontro diretto che può dire molto. Una vittoria del Milan vorrebbe dire che c’è in tutto e per tutto, la vittoria dell’Atalanta vorrebbe dire che vuole entrare nelle prime quattro e non solo. Sarà un risultato importante ma non definitivo. Ci si aspettava di più dai bergamaschi ma è comunque una squadra in salute”. Ecco le ultime sul rinnovo di Calabria >>>