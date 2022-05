Milan, euforia del Diavolo: richiesti 200 mila biglietti per l’Atalanta

Tanta voglia di Milan per i tifosi, che vedono avvicinarsi lo scudetto: oltre 200.000 richieste di biglietti per la gara contro l'Atalanta

Che entusiasmo in casa Milan . Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, c'è grande euforia per uno scudetto atteso 11 anni e che ora è distante solo quattro punti. Sono arrivate oltre 200.000 richieste dei biglietti per la gara contro l'Atalanta , in programma domenica a San Siro. Servirebbero tre San Siro per esaudire tutte le richieste.

Al di là di come andrà, si saluterà la squadra a San Siro per questa stagione, ma potrebbe essere anche l'inizio della festa, visto dopo Milan-Atalanta è in programma Cagliari-Inter alla Sardegna Arena. Insomma, nessuno vuole perdersi questo grande appuntamento, ma è impossibile accontentare tutti. Eloquente l'annuncio fatto dal sito dell'associazione italiana Milan club: "Vi chiediamo di non chiamare in segreteria. Le continue chiamate mettono solamente in difficoltà tutte le operazioni di gestione della partita. Stiamo facendo davvero l’impossibile per aiutarvi tutti. Ci sono pervenute richieste allucinanti!!! Vi preghiamo pertanto di accettare quanto vi verrà assegnato e di capire il nostro disagio. L’assegnato è stato fatto con i seguenti criteri: numero abbonamenti stagione 2019-2020; numero biglietti richiesti durante la stagione in corso in partite non di cartello; presenze di club in trasferta"