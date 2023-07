Milan, l’assist della stagione è di Leao contro il Napoli | Video

(fonte:acmilan.com) - Diciamolo, non poteva che vincere Rafael Leão. Troppo straripante l'azione, troppo intelligente il tocco per il gol di Giroud al quale è bastato scartare il cioccolatino servitogli dal compagno. È del portoghese, votato dai nostri tifosi, il miglior assist rossonero della stagione 2022/23. Ovviamente stiamo parlando dell'1-0 contro il Napoli, al Maradona, nel ritorno dei Quarti di finale di Champions League. Al 43' del primo tempo Leão ha deciso di fare la differenza, gli sono bastati pochi secondi per prendere palla nella propria metà campo, lasciarsi alle spalle Ndombele, scartare Di Lorenzo, mettere a sedere Rrahmani e poi, defilato in piena area avversaria, passare il pallone per la rete che di fatto ha prenotato la qualificazione. Un'accelerazione devastante, di gambe e anche di tecnica, nella serata probabilmente più bella della scorsa annata. Complimenti Rafa!