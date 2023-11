Milan, assist di Giroud e vittoria di Reijnders: come sono andati i nazionali

Ancora soddisfazioni per i rossoneri impegnati nell'ultima serata di pausa per le nazionali, con le qualificazioni a Euro 2024 in primo piano. La Francia di Hernández e Giroud - entrambi titolari - ha pareggiato 2-2 sull'insidioso campo della Grecia nella 10ª giornata del Gruppo B. Settanta minuti decisamente positivi per Olivier, avvalorati dall'assist per il momentaneo vantaggio di Kolo Muani, mentre Theo è rimasto in campo sulla corsia di sinistra per tutta la durata dell'incontro. A riposo per questo turno, invece, Mike Maignan.