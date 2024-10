Milan, assist visionario di Chukwueze: ma l’errore arbitrale è clamoroso

Samuel Chukwueze , attaccante esterno del Milan , ha messo a segno un assist visionario con la Nigeria , che però è stato vanificato da un errore arbitrale clamoroso. Ma procediamo con ordine. L'ex Villarreal , in questa prima parte di stagione, ha vissuto esattamente le stesse sensazioni dell'annata passata. Arrivato al Diavolo per una cifra piuttosto elevata, non ha mai rispettato le attese riposte su di lui dal club rossonero. E così come non aveva trovato grande spazio con Stefano Pioli , la stessa cosa sta avvenendo con Paulo Fonseca . Tanto che si parla sempre più frequentemente di un possibile trasferimento già a gennaio.

Negli ultimi giorni, tra l'altro, lo aveva attaccato anche il Commissario Tecnico della Nigeria, Austin Eguavoen, che aveva spiegato come spesso non sappia cos fare in certe situazioni. In ogni caso nel match contro la Libia lo ha buttato nella mischia e lui ha ripagato la fiducia con un assist spettacolare per Ademola Lookman. Tutto, però, è stato vanificato da un errore arbitrale assurdo. Come si evince dalle immagini che circolano sui social, infatti, l'attaccante dell'Atalanta era ampiamente in gioco, ma il guardalinee ha segnalato il fuorigioco.