Torna l’Aspria Charity Open: ecco tutte le info e dettagli dell’evento

Quest’anno l’evento si arricchisce di novità sia sul lato sportivo. Per la prima volta ci sarà la corsa campestre insieme a tennis, padel e nuoto. Sia sul lato delle aziende coinvolte con l’ingresso di Bayer Italia come “Main Sponsor”, fortemente impegnata nella promozione della salute e prevenzione oncologica. In qualità di official sponsor saranno presenti: Norqain, Sea Milan Airports e Pasta Armando.

Pane Quotidiano, L’Altra Napoli e Europa Uomo Italia, associazione impegnata attivamente nella prevenzione e nella cura del tumore della prostata e promotrice della campagna di sensibilizzazione “Novembre Azzurro”. Saranno le protagoniste dell’evento all’insegna della salute, prevenzione, sport, della condivisione e della solidarietà.

L’evento sarà scandito da un fitto programma di attività sportive e workshop scientifici, informativi/divulgativi.

Si parte venerdì 29 novembre con una talk session intitolata “Prevenzione è Salute” a cura del dott. Claudio Talmelli, Presidente dell’Associazione Europa Uomo, seguita dalla cena di inaugurazione di Aspria Charity Open.

Sabato 30 novembre dalle 10:30, inaugurerà il weekend sportivo la corsa campestre. A cui seguirà alle 13:00 la gara di nuoto per terminare alle 14:30 con la competizione tennistica.

Domenica 1 dicembre, dalle 9:00, andrà invece in scena il torneo di padel. Dove 48 giocatori (24 professionisti e 24 amatori) inseriti in 8 squadre si affronteranno in quattro gironi all’italiana. Sarà sempre il conteggio dei games fatti e subiti a decretare il vincitore. Alla squadra vincitrice, oltre ai premi offerti dagli sponsor, verrà consegnata la coppa Challenger PROAM, con inciso il nome della squadra.

L’Aspria Charity Open, è un evento di grande rilevanza. Mirato a raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità verso temi importanti, come la prevenzione e la lotta contro il tumore della prostata, il contrasto alla povertà e il sostegno alle persone in difficoltà. Per questo saranno numerose le aziende che, con entusiasmo e generosità, sosterranno l'evento attraverso sponsorizzazioni. Dimostrando il loro impegno verso la salute, la prevenzione e il bene comune.

L’evento sarà impreziosito dalla presenza di numerosi volti noti del panorama dello sport e del giornalismo sportivo.

Tra i nomi delle passate edizioni, figurano: Boris Becker, Pat Rafter, Francesca Schiavone, Fabio Fognini, Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Diego Nargiso, Paolo Maldini, Massimiliano Allegri, Nelson Dida, Serginho, Mark Iuliano, Nicola Amoruso, Mauro Tassotti, Angelo Carbone, Genny Di Napoli, Ettore Messina, Davide Oldani, Barbara Bouchet, Laura Barriales, Paolo Brosio e tanti altri.

Anche quest’anno Aspria Charity Open riserverà un tributo in onore di Mario Faraci. Pioniere del calcio a cinque a Milano e in Lombardia, uomo di grande generosità e orgoglioso socio dell’Harbour Club di Milano.