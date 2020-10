Milan, arriva la sosta: ecco chi rimane a Milanello

SOSTA, ECCO CHI RESTA A MILANELLO

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Qualificazione in Europa League raggiunta e primo posto in campionato. In casa Milan arriva la sosta ed ecco chi rimane a lavorare a Milanello. La ripresa per la squadra di Stefano Pioli è fissata per giovedì, ma il tecnico emiliano avrà davvero pochi giocatori a disposizione. A. Donnarumma, Jungdal, Calabria, Kalulu, Theo Hernandez (continua ad essere snobbato da Deschamps), Castillejo, Colombo e Maldini sono i soli abili e arruolabili. Ai quali, però, si dovrebbe aggiungere gradualmente Romagnoli, mentre Musacchio continuerà a fare lavoro personalizzato. Conti a parte così come Rebic, mentre Duarte e Ibrahimovic sono ancora in quarantena presso il proprio domicilio dopo la positività al Covid-19.

