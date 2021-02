Milan, Antonini: “Tutti avrebbero messo la firma sul secondo posto”

Milan, Antonini sul momento rossonero

Luca Antonini, ex terzino destro del Milan, ha parlato della pesante sconfitta nel derby contro l'Inter. Il bicchiere, però, non è mezzo vuoto. Ecco il suo pensiero ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Se avessimo pensato al Milan secondo giocarsi questo derby con l'Inter, qualche mese fa, tutti avrebbero messo la firma. Quando si è lassù ci si aspetta di poter vincere e arrivare all'obiettivo ma non è facile. Il Milan ha anche l'Europa League, altri impegni e sforzi che l'Inter non ha. Hanno potuto preparare la partita con tutta tranquillità, i rossoneri no".