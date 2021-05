Milan, anche nella prossima annata la certezza è Ibrahimovic | News

Il Milan ripartirà da Zlatan Ibrahimovic anche nella prossima stagione: lo svedese è imprescindibile per la squadra rossonera

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. In primo piano non solo i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma anche quei giocatori che possono rappresentare il futuro del club rossonero. Può sembrare un paradosso, ma nella prossima stagione si riparte da Zlatan Ibrahimovic: 40 anni da compiere, ha firmato recentemente il rinnovo di contratto con il Diavolo. Lo svedese è indispensabile per Pioli, che farà affidamento su di lui nonostante i tanti problemi fisici avuti nell'ultimo periodo. Il Milan intanto ha una nuova idea per la difesa.