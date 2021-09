Milan, anche Mancini si gode il nuovo Tonali | News

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche Roberto Mancini si gode Sandro Tonali, centrocampista del Milan

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Sandro Tonali. La crescita del centrocampista del Milan è evidente a tutti e ovviamente non è sfuggita a Roberto Mancini. Se continuerà così l'ex Brescia sarà un pilastro della Nazionale: regia, agonismo, profondità, geometrie e tiro, Insomma, Tonali ha tutte le potenzialità per crescere e diventare ancora più forte. Oggi c'è Spezia-Milan: ecco le probabili formazioni. Pioli sorprende.