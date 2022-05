Milan, ammenda di 12mila euro dal Giudice Sportivo dopo il Sassuolo

Nonostante la vittoria dello scudetto il Milan dovrà versare, come emanato dal Giudice Sportivo, una cifra di 12mila euro per via dei suoi tifosi.

Matteo Mosconi

Nonostante la vittoria dello scudetto abbia reso il clima davvero sereno in casa Milan, ci ha pensato il GiudiceSportivo a ridurre i connotati della festa.

Questo il comunicato numero 298 del Giudice, che ha multato il Milan di 12mila euro per "avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori di una squadra avversaria; per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della gara lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".